03.02.2020 (17:31)
В Московской и Нижегородской областях разведчики ЗВО проходят подготовку к парашютным прыжкам
Разведывательные подразделения гвардейской танковой армии Западного военного округа приступили к подготовке к прыжкам с парашютом в рамках проведения воздушно-десантной подготовки в Московской и Нижегородской областях.
Военнослужащие готовятся к выполнению прыжков с парашютом в различное время суток в полном боевом снаряжении. В течение месяца военнослужащие будут отрабатывать способы управления в воздухе основным и запасным парашютами. Также, разведчики сдадут зачеты по устройству парашютной системы, укладке парашютов и отработке действий при совершении прыжка.
Кроме того, с помощью специальных упражнений будет отработана техника приземления на различные поверхности. Все военнослужащие будут десантироваться с высоты 600 м. с парашютом Д-10 и Д-6 в полной боевой экипировке и грузовыми контейнерами из вертолета Ми-8.
К занятиям, которые продлятся до конца июня, будет привлечено свыше одной тысячи разведчиков танкового объединения ЗВО.