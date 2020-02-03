03.02.2020 (17:19)

Команды десантников преодолели более 800 километров марш-броска, посвященного 75-летию Великой Победы и 90-летию со дня образования ВДВ

За первые двое суток десантники, принимающие участие в комбинированном марш-броске, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск, преодолели более 800 километров. Стартовав одновременно из восьми точек, команды продолжают свое движение по заданным маршрутам.

Сегодня команды десантников достигли Краснодара, Самары и населенного пункта Грязи в Липецкой области. Всего на своих маршрутах военнослужащие посетят более 100 населенных пунктов. Во всех городах по маршруту марш-броска будут проведены патриотические мероприятия, концерты, показательные выступления и уроки мужества.

Общая протяженность всех маршрутов для команд составит порядка 8 тыс. километров. Точкой для финиша станет сбор команд 17 февраля. в городе воинской славы — Наро-Фоминске.

19 февраля на площади у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве состоится чествование участников комбинированного марш-броска.

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