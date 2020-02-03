03.02.2020 (16:54)

Мотострелки российской военной базы в Таджикистане начали подготовку к конкурсу «Суворовский натиск»

Мотострелки российской военной базы в Таджикистане начали подготовку к конкурсу «Суворовский натиск» Армейских международных игр–2020.

На полигоне Ляур экипажи боевых машин пехоты БМП-2 приступили к тренировкам по преодолению препятствий на трассе повышенной сложности. А с наводчиками-операторами проводятся занятия по огневой подготовке, на которых военнослужащие совершенствуют навыки стрельбы по появляющимся и движущимся мишеням на дальностях до 2,2 тыс. метров из 30-мм автоматической пушки и пулемета Калашникова. Кроме того, мотострелки совершают марш-броски с преодолением препятствий и выполнением стрельб из ручных противотанковых гранатометов гранатомета РПГ-7В, пулеметов «Печенег» и автоматов.

Для обеспечения контроля команд привлечены подразделения беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Беспилотники способны в режиме реального времени передавать на монитор командного пункта картину проходящих состязаний.

Подготовка российских военнослужащих в Таджикистане завершится в марте. Лучший мотострелковый взвод примет участие в окружном этапе «Суворовского натиска». По его итогам будет сформирована сборная Центрального военного округа для участия во всеармейском этапе, который в этом году пройдет на Чебаркульском полигоне в Челябинской области.

Всего в тренировках принимают участие более 100 человек личного состава, задействовано около 20 боевых машин.

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