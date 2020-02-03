03.02.2020 (16:44)

Артиллеристы в Сибири уничтожили бронеавтомобили условного противника прямой наводкой

Военнослужащие артиллерийского соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа в Кемеровской области в ходе планового занятия по боевой подготовке, выполнили стрельбу по бронированным целям прямой наводкой из 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б».

По замыслу учения артиллеристам предстояло остановить колонну бронированной техники условного противника, двигающуюся в направлении военных объектов. Расчеты выдвинулись в назначенный район, провели рекогносцировку местности, перевели орудие из походного положения в боевое, заняли огневые позиции и приступили к выполнению учебно-боевой задачи. Стрельба велась на сокращенных дистанциях с закрытых огневых позиций. Корректировка огня и контроль поражения целей осуществлялись при помощи беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10».

В отработке тактико-огневых действий принимало участие более 500 военнослужащих и 25 единиц военной техники.

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