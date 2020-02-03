03.02.2020 (16:40)

В музей Дома офицеров Новосибирского гарнизона передали капсулу с землей из Бельского района Тверской области

В музей боевой славы воинов-сибиряков, расположенном в Доме офицеров Новосибирского гарнизона передали капсулу с землей из Бельского района Тверской области, который в годы Великой Отечественной войны пережил тяжелую оккупацию.

Капсулу с землей в фонды музея передал учитель истории средней школы № 165 имени В.А. Бердышева Сергей Ковальчук во время встречи школьников с ветеранской общественностью Новосибирска, на которой присутствовал старший научный сотрудник музея Юрий Фабрика.

Бельская земля была привезена еще в августе 2017 года Сергеем Ковальчуком с монумента воинам-сибирякам у деревни Плоское из «Долины смерти», где сражался 6-й Сибирский добровольческий корпус из состава 41-й армии в ходе стратегической операции «Марс» в 1942 году на Ржевском выступе. Тогда учитель истории в составе делегации из Новосибирска участвовал в закрытии «Вахты памяти-2017» в городе Белом Тверской области, когда с почестями были захоронены останки красноармейцев, найденные поисковыми отрядами.

Теперь капсула с землёй займет свое место на стенде музея в Доме офицеров Новосибирского гарнизона.

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