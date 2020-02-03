03.02.2020 (16:37)

Корабли Северного флота проведут учение в Северной Атлантике

Сегодня на границе Балтийского и Северного морей большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» встретил большой десантный корабль «Кондопога». Корабли сформировали отряд и взяли курс на главную базу Северного флота – Североморск.

Во время перехода по морям Северной Атлантики экипажи кораблей отработают плановые задачи по противовоздушной и противолодочной обороне.

Ранее БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел из состава отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота, который возглавлял ракетный крейсер «Маршал Устинов». Вместе с экипажем ракетного крейсера моряки-противолодочники принимали участие в совместном учении Северного и Черноморского флотов, которые проходили в Чёрном море под руководством Главнокомандующего Военно-морским флотом.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов», средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир СБ-406 в составе отряда вошли в южную часть Норвежского моря. Они направляются в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове. Их прибытие ожидается в конце недели.

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