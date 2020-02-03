03.02.2020 (15:56)

Спасательная группа ЦВО перебазирована в Казахстан для обеспечения посадки «Союза МС-13»

Поисково-спасательная группа Центрального военного округа завершила перебазирование в Республику Казахстан для обеспечения посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-13».

Десять транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1 Центрального военного округа вылетели с военного аэродрома Упрун в Челябинской области на оперативные аэродромы в Казахстане. На борту вертолетов все необходимое оборудование для обеспечения посадки и оказания первой медицинской помощи экипажу спускаемого аппарата.

Ранее в Республику Казахстан вылетели два вертолета Ми-8МВ5-1, три военно-транспортных самолета Ан-12 и Ан-26, а также 20 единиц специальной техники, в том числе шесть поисково-спасательных машин. Таким образом в операции по обеспечению посадки спускаемого аппарата будет задействовано 12 вертолетов, 3 самолета, 20 единиц специальной техники, а также около 200 человек личного состава.

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