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03.02.2020 (14:15)

Делегация ВС РФ прибыла с рабочим визитом в Шри-Ланку

Сегодня военная делегация Российской Федерации прибыла с рабочим визитом в Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланка.

В ходе визита военная делегация во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню независимости Шри-Ланки.

Согласно программе визита предусмотрены переговоры с руководящим составом вооруженных сил и сухопутных войск Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка.

В ходе совместной работы стороны обсудят вопросы развития двустороннего взаимодействия, обучения ланкийских военнослужащих в вузах Сухопутных войск России, участия ланкийских команд в Армейских международных играх – 2020, проведения совместных учений.

Кроме того, российская военная делегация в ходе работы посетит военно-учебные заведения и воинские части сухопутных войск Шри-Ланки.

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Метки:
Сухопутные войска , Международная деятельность
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