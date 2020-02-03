03.02.2020 (13:02)

В мотострелковом соединении ВВО вблизи Хабаровска введена в эксплуатацию новая казарма оснащенная элементами системы «умный дом»

В мотострелковом соединении ВВО в с. Князе-Волконское Хабаровского края состоялось торжественное открытие новой казармы для проживания военнослужащих. Новое трехэтажное здание рассчитано для комфортного проживания 400 военнослужащих, полностью оснащена всем необходимым и оборудована элементами системы «умный дом».

В казарме имеются удобные спальные места, комнаты досуга и психологической разгрузки, помещения, оборудованные спортивными тренажерами, комнаты для чистки и хранения оружия. Каждый этаж оснащен просторными прачечными с автоматическими стиральными машинами. Также казарма оснащена системой вентиляции, водоснабжения, отопления, энергосбережения, пожарной и охранной сигнализацией которые выведены на пульт дежурного. Кроме того, в казарме автоматически поддерживается оптимальный температурно-влажностный режим.

В день открытия командир соединения полковник Александр Шершнев поздравил военнослужащих со сдачей новой казармы и по традиции первой в помещение пустили котенка.

Новая казарма мотострелкового соединения ВВО показывает стремление к созданию хорошего уровня армейского быта подразделений соединения. Это является хорошим залогом высокой боевой готовности, который в первую очередь достигается обустроенным армейским бытом.

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