03.02.2020 (12:47)

Военнослужащие ВВО, участвующие в уникальном переходе из Хабаровска в Москву, совершили остановку в Белогорске

Группа военнослужащих Восточного военного округа, участвующая в уникальном переходе из Хабаровска в Москву в честь 75-летия Великой Победы, совершила остановку в городе Белогорск Амурской области.

Военнослужащих встретили жители хлебом и солью на подъезде к городу.

В рамках спланированных мероприятий военнослужащие преклонили головы и положили цветы у Мемориала памяти защитников Отечества, после чего в гарнизонном Доме офицеров состоялся концерт. На площадке у ГДО была организована выставка военной техники.

Амурчане смогли увидеть технику, которая входит в арсенал прибывших военнослужащих – бронеавтомобили «Тигр», новейшие снегоходы «Варяг» и «Беркут». Также были представлены образцы стрелкового оружия и развернута выставка исторических музейных экспонатов под общим названием «Всё для фронта! Всё для Победы!».

После концерта военнослужащие провели уроки мужества в школах города, в ходе которого юнармейцы Белогорска передали воинам флаг юнармейского движения Амурской области.

Символично, что военнослужащие сделали остановку в Белогорске. Именно со станции Бочкарево (ныне город Белогорск Амурской области) начали свой легендарный лыжный переход красноармейцы авиачасти Особой Краснознаменной Дальневосточной армии в 1934-1935 годах. Молодые командиры преодолели на лыжах и пешком 8134 километра дойдя до Москвы за 120 дней.

Военнослужащие ВВО планируют пройти от Хабаровска до Москвы за 100 дней. Стартовала группа 28 января в Хабаровске, а завершить маршрут планируется 7 мая в Москве. Переход осуществляется комбинированным способом - на лыжах, снегоходах, армейских мотовездеходах, бронеавтомобилях и велосипедах. Общая протяженность маршрута составит 8492 километра.

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