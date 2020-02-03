03.02.2020 (12:45)
Артиллеристы ЦВО в Сибири получили модернизированные РЗСО «Град»
18 модернизированных реактивных систем залпового огня (РЗСО) «Град» поступили на вооружение в артиллерийское подразделение 41 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в Сибири.
Партия из восемнадцати установок пополнят парк артиллерийского подразделения. На данный момент расчеты проводят обслуживание узлов и агрегатов и ввод в эксплуатацию.
Особенностью модернизированной версии 122-мм РЗСО «Град» является повышенная эффективность стрельбы, более мощные боеприпасы, наличие автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки и навигации.
В боевую машину установлены современные средства связи, которые позволяют осуществлять бесперебойный и защищенный радиообмен с машиной боевого управления. Боевая часть устанавливается на базу автомашины «Урал» 4320.