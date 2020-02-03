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03.02.2020 (12:45)

Артиллеристы ЦВО в Сибири получили модернизированные РЗСО «Град»

18 модернизированных реактивных систем залпового огня (РЗСО) «Град» поступили на вооружение в артиллерийское подразделение 41 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в Сибири.

Партия из восемнадцати установок пополнят парк артиллерийского подразделения. На данный момент расчеты проводят обслуживание узлов и агрегатов и ввод в эксплуатацию.

Особенностью модернизированной версии 122-мм РЗСО «Град» является повышенная эффективность стрельбы, более мощные боеприпасы, наличие автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки и навигации.

В боевую машину установлены современные средства связи, которые позволяют осуществлять бесперебойный и защищенный радиообмен с машиной боевого управления. Боевая часть устанавливается на базу автомашины «Урал» 4320.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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