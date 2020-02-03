03.02.2020 (12:40)

Более 300 новобранцев приняли военную присягу в Новосибирске

Более 300 новобранцев учебного центра подготовки младших специалистов разведки на базе Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) приведены к военной присяге.

В торжественном мероприятии приняли участие командование НВВКУ, представители администрации Новосибирской области, ветераны Вооруженных Сил и родные военнослужащих.

Торжественная часть началась с построения личного состава и выноса Боевого знамени. На плацу училища для гостей была организована выставка современного стрелкового оружия. По окончанию торжественного мероприятия родители солдат встретились с командованием учебного центра, задали все интересующие вопросы, ознакомились с условиями жизни и быта.

Уже в ближайшие дни у молодых разведчиков начнутся занятия на полигоне училища, где им предстоит пройти курс общевойсковой подготовки и освоить азы военной службы.

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