03.02.2020 (12:36)

Более двух тысяч мотострелков и танкистов ЦВО прошли боевое слаживание

Более двух тысяч военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений Центрального военного округа прошли боевое слаживание взводов.

В ходе учений, которые проходили на полигонах Самарской и Оренбургской областей, отрабатывались вопросы действия на марше, организации боевого охранения, ведения разведки с использованием БПЛА, отражения нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, всестороннего обеспечения подразделений в условиях низких температур.

В завершении были проведены боевые стрельбы взводов, на которых особое внимание уделялось управлению огнем командирами взводов, правильным тактическим действиям подразделений, а также умелому и эффективному применению штатного вооружения подразделений.

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