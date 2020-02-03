03.02.2020 (12:36)
Более двух тысяч мотострелков и танкистов ЦВО прошли боевое слаживание
Более двух тысяч военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений Центрального военного округа прошли боевое слаживание взводов.
В ходе учений, которые проходили на полигонах Самарской и Оренбургской областей, отрабатывались вопросы действия на марше, организации боевого охранения, ведения разведки с использованием БПЛА, отражения нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, всестороннего обеспечения подразделений в условиях низких температур.
В завершении были проведены боевые стрельбы взводов, на которых особое внимание уделялось управлению огнем командирами взводов, правильным тактическим действиям подразделений, а также умелому и эффективному применению штатного вооружения подразделений.
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