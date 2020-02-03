03.02.2020 (11:30)
В Абхазии приведены к Военной присяге военнослужащие российской военной базы
На российской военной базе в Абхазии приведены к Военной присяге новобранцы осеннего 2019 года призыва.
Призывники из Краснодарского края прибыли в воинскую часть железнодорожным транспортом в сопровождении офицеров соединения.
До принятия Военной присяги в течение месяца на полигоне Гудаута новобранцы прошли курс общевойсковой подготовки, изучали уставы и обязанности военнослужащих, боевые характеристики оружия, основы и правила стрельбы, знакомились с историей и боевыми традициями базы.
В этом соединении ЮВО, расположенном в Абхазии, созданы все условия для скорейшей адаптации призывников. Солдаты размещены в современных казармах модульного типа, оснащенных душевыми кабинами и системами кондиционирования воздуха. Все помещения оборудованы спортивные залами с тренажерами.