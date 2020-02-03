03.02.2020 (11:28)

На Северном Кавказе начались двусторонние ротных тактические учения мотострелков ЮВО

На Северном Кавказе начались двусторонние ротные тактические учения мотострелковых соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Чечне и Северной Осетии.

В назначенном районе мотострелки в составе ротных тактических групп проведут двусторонние тактические учения. Маневры поддержат самолеты и вертолеты армейской авиации объединения ВВС и ПВО ЮВО. В целях подготовки командиров подразделений в соответствии с требованиями командующего войсками генерал-полковника Александра Дворникова спланировано выделить им в оперативное управление штурмовики Су-25СМ и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Кроме того, в едином замысле тактических действий двустороннего учения учебно-боевые задачи отработают подразделения радиоэлектронной борьбы и инженерных войск.

Учения с боевой стрельбой и привлечением вертолетов армейской авиации пройдут на общевойсковых полигонах Серноводский в Ставропольском крае, Тарский в Северной Осетии, Альпийский и Гвардеец в Чечне.

Двусторонние ротные тактические учения в соединениях и воинских частях ЮВО проводятся в период с 3 по 7 февраля с.г. Ежедневно в них принимают участие около 3 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 500 единиц военной техники.

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