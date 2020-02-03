03.02.2020 (11:26)

Данные более 18 тысяч ставропольчан-фронтовиков оцифрованы для историко-мемориального комплекса «Дорога Памяти»

В Ставропольском крае в рамках проекта Министерства обороны РФ «Дорога памяти» проводится сбор писем и фотографий участников Великой Отечественной войны для размещения их в историко-мемориальном комплексе «Дорога Памяти» Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Сбор писем из личных архивов фронтовиков, написанных в годы войны, для их копирования и перевода в электронную базу, осуществляется сотрудниками районных военных комиссариатов края.

В настоящее время военным комиссариатом Ставропольского края уже собрана информация на более чем 18 тысяч участников Великой Отечественной войны. В сборе данных активно принимают участие сами жители Ставрополя и края. Каждый желающий может принести фотографии в военкомат или позвонить по телефону. Такая работа организована во всех комиссариатах страны.

Данный проект реализуется в рамках утвержденного Президентом РФ перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества. Результатом соотнесения архивных документов и создания перечня участников Великой отечественной войны станет общедоступная единая база данных, насчитывающая записи о более чем 33 миллионах человек, а также мультимедийная галерея, которую откроют к 75-летию Великой Победы в подмосковном парке «Патриот». Длина галереи составит 1418 шагов – именно столько дней длилась война.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо загрузить фото и данные об участнике военных действий на сайт Министерства обороны России в специальный раздел, либо передать их специалистам в пунктах сбора.

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