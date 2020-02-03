03.02.2020 (11:23)
Военнослужащие ЮВО уничтожили условного противника при попытке захвата военного объекта под Волгоградом
Дежурное подразделение мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области уничтожило условного противника при попытке захвата военного объекта.
Информация о прорыве диверсантов на территорию воинской части поступила от дежурной смены. Подразделение блокировало и уничтожило около 10 «боевиков», проникших на территорию военного городка.
Для усиления группы были выделены дополнительные силы и средства, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, экипажи которых создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих, а личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки условного противника.
Кроме того, в ходе учения были отработаны приемы рукопашного боя, порядок оказания первой медицинской помощи при ранениях, поиск и идентификация самодельных взрывных устройств.
Подразделение успешно справилось с задачами, продемонстрировав оперативность и профессионализм в ходе действий по предназначению.
Всего на учение было привлечено около 50 военнослужащих и задействована боевая техника.