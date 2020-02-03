03.02.2020 (11:23)

Военнослужащие ЮВО уничтожили условного противника при попытке захвата военного объекта под Волгоградом

Дежурное подразделение мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области уничтожило условного противника при попытке захвата военного объекта.

Информация о прорыве диверсантов на территорию воинской части поступила от дежурной смены. Подразделение блокировало и уничтожило около 10 «боевиков», проникших на территорию военного городка.

Для усиления группы были выделены дополнительные силы и средства, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, экипажи которых создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих, а личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки условного противника.

Кроме того, в ходе учения были отработаны приемы рукопашного боя, порядок оказания первой медицинской помощи при ранениях, поиск и идентификация самодельных взрывных устройств.

Подразделение успешно справилось с задачами, продемонстрировав оперативность и профессионализм в ходе действий по предназначению.

Всего на учение было привлечено около 50 военнослужащих и задействована боевая техника.

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