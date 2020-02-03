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03.02.2020 (11:21)

В Армении началась подготовка разведчиков соединения ЮВО по практической стрельбе в горах

На российской военной базе в Армении приступили к подготовке военнослужащих разведывательных подразделений по методике практической стрельбы в горах из стрелкового оружия.

На высокогорном полигоне Алагяз более 100 разведчики отрабатывают навыки поражения мишеней из различных типов стрелкового оружия с различных положений, в движении и с места, по появляющимся и движущимся целям, со сменой огневых позиций и положений прицеливания, на открытых площадках и из-за укрытий.

Особое внимание при этом уделяется вопросам применения баллистических поправок для проведения точной и меткой скоростной стрельбы при понижении температуры окружающей среды.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Разведывательные подразделения
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