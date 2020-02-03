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03.02.2020 (11:12)

Тактические учения с привлечением около тысячи российских мотострелков стартовали в Таджикистане

Тактические учения с привлечением около тысячи российских мотострелков 201-й военной базы стартовали на горном полигоне Ляур в Таджикистане.

Военнослужащие совершили марш на технике в район проведения учений. В ходе выдвижения были отработаны действия боевого охранения по отражению нападений разведывательно-диверсионных групп противника, а также преодоления зараженных участков местности. Прибыв на полигон, подразделения приступили к инженерному оборудованию и маскировке фортификационных сооружений.

В ходе активной фазы учений мотострелковые подразделения отработают тактические действия и маневры в обороне и наступлении с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах как днем, так и ночью с применением разведывательно-огневых и ударных комплексов. Для этого подготовлено более 2 тысяч управляемых мишеней.

В плановых учениях задействовано более 200 единиц вооружения и военной техники, в их числе вертолеты армейской авиации Ми-8 и Ми-24, танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки «Акация», минометы «Сани», автоматические и ручные гранатометы АГС-17 и РПГ-7, беспилотники, а также стрелковое оружие.

Завершатся учения 15 февраля, проведением боевых стрельб.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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