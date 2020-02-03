03.02.2020 (11:02)

На Дальнем Востоке более 400 военнослужащих справили новоселье

В Хабаровском крае отметили новоселье более 400 солдат и сержантов отдельной мотострелковой бригады.

В гарнизоне Князе-Волконское специалисты Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны сдали под ключ современный трехэтажный жилой комплекс. В нем созданы условия для бытового обслуживания и полноценного отдыха военных.

На 5595 квадратных метрах оборудованы светлые и просторные спальные помещения, учебные классы, комнаты отдыха и психологической разгрузки, спортивные залы с тренажерами, душевые, бытовки с автоматическими стиральными машинами для стирки и сушки обмундирования, кладовые для хранения. В помещениях установлена мебель, есть телевизоры, компьютеры.

Военные строители выполнили все мероприятия по обеспечению безопасного проживания личного состава и учли суровые условия местного континентального климата: морозная зима с метелями и ветрами, жаркое, влажное лето. В общежитии автоматически поддерживается комфортный режим влажности и температуры.

Здание оснащено системами вентиляции, водо- и энергоснабжения, отопления, связи, пожарной и охранной сигнализации, телефонии и телевидения. Несмотря на достаточно суровые климатические условия района дислокации

Военно-строительный комплекс продолжает успешно реализовывать программу благоустройства базовых гарнизонов Восточного военного округа. В шести из них в Хабаровском и Приморском краях, а также на Курильских островах реконструируются и возводятся различные объекты армейской инфраструктуры. Только в Князе-Волконском в прошлом году введены в эксплуатацию две казармы, в которых с комфортом размещено 760 военнослужащих. Скоро здесь будет готов плац. А в ближайшем будущем военные строители планируют возвести новую столовую и универсальный спортивно-тренировочный комплекс (УСТК) «Старт».

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