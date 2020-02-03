03.02.2020 (10:56)

Экипаж спасательного судна ЧФ «Эпрон» завершил работы по подъёму со дна Чёрного моря самолёта времён Великой Отечественной войны

Экипаж спасательного судна «Эпрон» из состава аварийно-спасательного отряда (АСО) Управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Черноморского флота (ЧФ) завершил работы по подъёму из-под воды фрагментов фюзеляжа пикирующего бомбардировщика Пе-2 времён Великой Отечественной войны.

Историческая находка была обнаружена на глубине порядка 80 метров на дне Чёрного моря у побережья Краснодарского края в районе населённого пункта Джубга.

Водолазам удалось поднять сохранившиеся части фюзеляжа и крыльев.

Перед началом подъёмных работ район под водой был осмотрен с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. Непосредственно на дне остропку фрагментов Пе-2 и контроль за их подъёмом осуществляли четыре водолаза.

В конце прошлого года специалистами УПАСР ЧФ уже были подняты два двигателя и часть крыла этого самолёта, но затем работы были остановлены из-за ухудшения погодных условий.

В настоящее время подъём завершен, экипаж «Эпрона» взял курс на Севастополь.

После прибытия в пункт базирования специалисты АСО УПАСР ЧФ выполнят очистку частей Пе-2 от ила и передадут данные, позволяющие идентифицировать самолёт, в соответствующие организации для выяснения информации о бомбардировщике и его экипаже.

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