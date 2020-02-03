03.02.2020 (09:53)

В Доме офицеров Черноморского флота для военнослужащих и жителей Севастополя выступил актёр Андрей Мерзликин

В Доме офицеров Черноморского флота состоялся моноспектакль в исполнении заслуженного артиста Российской Федерации Андрея Мерзликина.

Творческий вечер был организован отделом военно-политической работы Черноморского флота для военнослужащих, членов их семей, жителей и гостей Севастополя.

Андрей Мерзликин представил на суд зрителей спектакль «Живёт такой парень», основанный на письмах и дневниках Василия Шукшина, который в 1950-1952 гг. проходил срочную службу матросом-радистом в радиоотряде Черноморского флота.

В постановке актёр затронул темы любви и счастья, поделился размышлениями об истинных чувствах и душевных переживаниях.

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