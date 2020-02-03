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03.02.2020 (09:32)

Подразделение РЭБ танкового соединения ВВО снизило эффективность боевого применения условным противником радиоэлектронных систем и средств

С военнослужащими подразделения радиоэлектронной борьбы танкового соединения Восточного военного округа, дислоцируемого в Республике Бурятия, состоялось тактико-специальное учение с применением автоматизированных станций помех современного комплекса «Борисоглебск-2».

Военнослужащие выдвинулись в назначенный район в составе колонны. Для охранения было придано мотострелковое отделение на БМП-2.

В ходе совершения марша военнослужащие подверглись нападению диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Усиленный взвод мотострелков с ходу вступил в бой с «неприятелем». Были применены различные тактические приемы ближнего боя, в частности, парные короткие перебежки со сменой огневых позиций и прикрытие напарника, прием «шторм» обеспечивающий непрерывное, поочередное ведение огня, что не позволяет условному противнику сменить огневые позиции и вести наступление.

По прибытию экипажей в заданный район, специалисты РЭБ выполнили ряд задач и нормативов по развертыванию автоматизированных станций помех, включению специальной аппаратуры, ввод исходных данных и обнаружению источников радиоизлучения.

С целью нарушения системы управления условного противника, специалисты определили наиболее важные источники радиоизлучения «неприятеля» и установили радиоэлектронное подавление, которое полностью парализовало радиосвязь в заданных диапазонах.

Помимо этого, военнослужащие отработали специальные задачи по созданию ложных линий радиосвязи в радиосети условного противника, для прикрытия своих радиоэлектронных объектов.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано значительное число холостых боеприпасов, взрыв пакетов.

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Метки:
Восточный военный округ
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