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03.02.2020 (09:24)

В Амурском объединении ВВО стартовали первые в текущем году боевые стрельбы в составе подразделений

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, началась массовая проверка боевыми стрельбами разведывательных и мотострелковых отделений. На полигоны выведено около 2,5 тысяч военнослужащих, которым предстоит днем и ночью в составе подразделений выполнять учебно-боевые задачи максимально приближенные к современному общевойсковому бою.

Личный состав продемонстрирует умение действовать в обороне, наступлении и на марше. Большое значение будет уделено проверке командиров отделений при управлении подчиненными в быстро меняющейся тактической обстановке. Подразделения на практике отработают маневры малыми группами в отрыве от главных сил.

Впервые ряд поставленных задач будет взято из опыта современных военных конфликтов. В частности, это умение противостоять беспилотным средствам воздушной разведки, отражению атак расчетов подвижных групп противотанковых комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

Проверка отделений боевыми стрельбами продлится около двух недель. По результатам каждый военнослужащий будет оценен. Все ошибки будут проанализированы и доработаны. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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