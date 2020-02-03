03.02.2020 (09:24)

В Амурском объединении ВВО стартовали первые в текущем году боевые стрельбы в составе подразделений

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, началась массовая проверка боевыми стрельбами разведывательных и мотострелковых отделений. На полигоны выведено около 2,5 тысяч военнослужащих, которым предстоит днем и ночью в составе подразделений выполнять учебно-боевые задачи максимально приближенные к современному общевойсковому бою.

Личный состав продемонстрирует умение действовать в обороне, наступлении и на марше. Большое значение будет уделено проверке командиров отделений при управлении подчиненными в быстро меняющейся тактической обстановке. Подразделения на практике отработают маневры малыми группами в отрыве от главных сил.

Впервые ряд поставленных задач будет взято из опыта современных военных конфликтов. В частности, это умение противостоять беспилотным средствам воздушной разведки, отражению атак расчетов подвижных групп противотанковых комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

Проверка отделений боевыми стрельбами продлится около двух недель. По результатам каждый военнослужащий будет оценен. Все ошибки будут проанализированы и доработаны.

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