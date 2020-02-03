03.02.2020 (09:14)
В соединениях и воинских частях ВВО прошли комплексные тренировки подразделений антитеррора
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Еврейской автономной, Амурской и Сахалинской областях состоялись комплексные тренировки подразделений противодействия терроризму.
В ходе практической части занятий военнослужащие отработали задачи оперативного вывода техники и подразделений усиления в заданные районы. Основной упор был сделан на отработку слаженности действий подразделений антитеррора при блокировании и ликвидации условных террористов.
При проведении розыгрышей личный состав групп захвата и блокирования отработал совместный порядок действий. Саперы провели серию тренировок по обезвреживанию условных взрывных устройств.
К участию было привлечено более 2,5 тысяч человек, задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», а также специальные разведывательные машины. Для создания обстановки максимально приближенной к реальной использовались средства различной боевой имитации, в том числе холостые боеприпасы, дымы и взрывпакеты.