03.02.2020 (09:11)
В Бурятии военнослужащие военной полиции отбили атаку условных террористов на конвой в горах
На одном из полигонов Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделения военной полиции по конвоированию задержанных условных террористов на специальных автомобилях повышенной проходимости в горно-лесистой местности.
В ходе практической части учения военнослужащие отработали задачи по совершению марша в составе колонны с соблюдением заданного скоростного режима, дистанций между автомобилями и применением специальных световых сигналов.
При движении в заданный район с целью осуществить попытку освободить «конвоируемого» группа условных террористов совершила нападение на колонну.
Военные полицейские выполнили комплекс мероприятий по ведению обороны, также были отработаны задачи по оперативному прибытию группы огневой поддержки.
В ходе учебного боя «террористы», не сумевшие реализовать свой замысел, были уничтожены, часть решили сложить оружие.
Особенностью данного учения стало отработка практических действий военнослужащих военной полиции по конвоированию задержанных условных террористов в труднодоступных местах горной местности и использование автомобилей повышенной проходимости.
Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное число средств имитации, в том числе дымы, холостые боеприпасы и взрыв пакеты.