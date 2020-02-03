03.02.2020 (09:11)

В Бурятии военнослужащие военной полиции отбили атаку условных террористов на конвой в горах

На одном из полигонов Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделения военной полиции по конвоированию задержанных условных террористов на специальных автомобилях повышенной проходимости в горно-лесистой местности.

В ходе практической части учения военнослужащие отработали задачи по совершению марша в составе колонны с соблюдением заданного скоростного режима, дистанций между автомобилями и применением специальных световых сигналов.

При движении в заданный район с целью осуществить попытку освободить «конвоируемого» группа условных террористов совершила нападение на колонну.

Военные полицейские выполнили комплекс мероприятий по ведению обороны, также были отработаны задачи по оперативному прибытию группы огневой поддержки.

В ходе учебного боя «террористы», не сумевшие реализовать свой замысел, были уничтожены, часть решили сложить оружие.

Особенностью данного учения стало отработка практических действий военнослужащих военной полиции по конвоированию задержанных условных террористов в труднодоступных местах горной местности и использование автомобилей повышенной проходимости.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное число средств имитации, в том числе дымы, холостые боеприпасы и взрыв пакеты.

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