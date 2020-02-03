03.02.2020 (08:40)

В Екатеринбурге открылся пункт оцифровки фронтовых фотографий и писем времен Великой Отечественной войны

Все материалы из семейных архивов: фотографии, письма, записи стихов - после обработки окажутся в мультимедийной галерее на аллее Главного храма Вооруженных Сил России в рамках проекта «Дорога памяти».

Вместе с родственниками погибших бойцов на пункт оцифровки пришли и здравствующие ветераны. В их руках собственные фотографии, фотоснимки их товарищей, боевых машин и танков, на которых они завоевывали Великую Победу.

Компьютер, сканер, простейший ввод автобиографических данных – и вот фотография в базе данных «Дороги памяти». В Екатеринбурге данный пункт открыт на базе музея окружного дома офицеров.

Пункт оцифровки материалов – прекрасная возможность вписать в историю Великой Отечественной войны подвиг, судьбу, боевой путь конкретного человека.

«Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение она найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев войны на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных Сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти — мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице