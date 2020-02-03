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03.02.2020 (08:34)

Тюменские поисковики приняли участие в открытии выставки «Живая Память»

В Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева состоялось открытие выставки «Живая Память», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тюменские поисковики приняли участие в организации и торжественном открытии экспозиции.

Проект посвящен пяти крупным сражениям – битве за Москву, Сталинградской, Курской битвам, Белорусской наступательной операции, битве за Берлин. На выставке представлена художественная и документальная литература из фондов библиотеки, модели военной техники, предметы военного быта и экипировки времен Великой Отечественной войны.

Из фонда Музея истории поискового движения Тюменской области были переданы экспонаты, найденные поисковиками в ходе полевых экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны. Также на выставке представлен сборник «Вкладыши из солдатских смертных медальонов: последняя записка», изданный тюменскими поисковиками в 2019 году.

Выставка будет работать в течение всего 2020 года. Вход в библиотеку свободный.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества , Центральный военный округ
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