03.02.2020 (08:22)

В Приморской общевойсковой армии ВВО состоялись сборы с командирами батальонов и их заместителями

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Приморского и Хабаровского края, состоялись учебно-методические сборы с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями. Занятия прошли под руководством командующего объединением генерал-майора Олега Цекова.

Основными целями сборов являлись проверка уровня профессиональной подготовленности каждого офицера и повышение уровня методического мастерства. Командирам и заместителям показаны разные методики проведения занятий по боевой подготовке, а также новые подходы к ведению боя, основанные на опыте, полученном в Сирийской Арабской республике.

На Бикинском полигоне офицеры сдали зачеты, выполнили упражнения по вождению гусеничных и колесных машин, а также упражнения стрельб из стрелкового оружия, вооружения недавно поступивших танка Т-80 и боевых машин БМП-2.

Проведенные сборы показали высокий уровень профессиональной выучки подготовленности офицеров командного звена батальонов.

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