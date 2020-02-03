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03.02.2020 (08:15)

Юнармейцы Нижнего Тагила приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница»

150 юнармейцев Нижнего Тагила в рамках месячника защитников Отечества приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Игра состояла из следующих этапов: «Визитная карточка», строевая подготовка «Статен в строю – силен в бою», конкурс-тест по истории «Ратные страницы истории Отечества», прикладная физическая подготовка «Готов к труду и обороне», соревнования по стрельбе из пневматической винтовки «Снайпер», соревнования по разборке-сборке АК, соревнования по снаряжению магазина АК, конкурс по основам медицинских знаний «Первая помощь».

В конкурсе визитных карточек презентации всех участников отражали историю юнармейского движения в образовательном учреждении. В ходе конкурса «Статен в строю – силен в бою» юноши и девушки демонстрировали слаженность действий и строевую выправку.

Конкурс «Ратные страницы истории Отечества» в этом году прошел под эгидой «Года Памяти и Славы». Тест включал в себя вопросы по военной истории Отечества и ратным подвигам защитников Отечества, государственной и военной символике. Особое внимание уделялось основным событиям Великой Отечественной войны.

Юнармейцы показали высокий уровень знаний и практики на всех этапах игры.

27 февраля 2020 года в конференц-зале администрации Тагилстроевского района пройдет торжественное награждение победителей и участников военно-спортивной игры «Зарница», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Юнармия , Центральный военный округ
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