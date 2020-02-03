03.02.2020 (08:08)

Морская пехота ТОФ на Камчатке приступила к решению задач полевого выхода на полигоне Радыгино

На Камчатке военнослужащие соединения морской пехоты ТОФ приступили к выполнению задач полевого выхода на полигоне Радыгино.

Морские пехотинцы отработали действия по загрузке материальных средств в транспорт и выход боевой техники, совершение марша в район проведения полевого выхода. Во время марша личным составом выполнены нормативы по радиационной, химической и биологической защите при условном применении противником оружия массового поражения с надеванием средств индивидуальной защиты, а также совершенствовались элементы тактической подготовки.

На полигоне морпехи оборудовали полевой лагерь, отработали вопросы организации материально-технического обеспечения, ? маскировку военной техники, задачи по? охране и? обороне района.

Всего к участию в полевом выходе привлечено более 500 морских пехотинцев и порядка 100 единиц техники.

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