Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.02.2020 (08:08)

Морская пехота ТОФ на Камчатке приступила к решению задач полевого выхода на полигоне Радыгино

На Камчатке военнослужащие соединения морской пехоты ТОФ приступили к выполнению задач полевого выхода на полигоне Радыгино.

Морские пехотинцы отработали действия по загрузке материальных средств в транспорт и выход боевой техники, совершение марша в район проведения полевого выхода. Во время марша личным составом выполнены нормативы по радиационной, химической и биологической защите при условном применении противником оружия массового поражения с надеванием средств индивидуальной защиты, а также совершенствовались элементы тактической подготовки.

На полигоне морпехи оборудовали полевой лагерь, отработали вопросы организации материально-технического обеспечения, ? маскировку военной техники, задачи по? охране и? обороне района.

Всего к участию в полевом выходе привлечено более 500 морских пехотинцев и порядка 100 единиц техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Амурское объединение ВВО поступили современные мультимедийные средства обучения и воспитания
Котельная военного городка ВВО в Хабаровском крае получила новое оборудование
В общевойсковом соединении ВВО в Бурятии состоялось первенство по хоккею с шайбой
Сотрудники военной автоинспекции ВВО обеспечивают безопасность дорожного движения в Приморском крае

Метки:
Полигон , Восточный военный округ , Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false