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03.02.2020 (04:02)

В Амурское объединение ВВО поступили современные мультимедийные средства обучения и воспитания

В соединениях и воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в Хабаровском крае, Еврейской автономии и Амурской области, поступили комплекты современных мультимедийных средств обучения и воспитания.

В состав каждого комплекта входят LCD-телевизор, спутниковая антенна для приема цифрового сигнала телевидения, мультимедийная система с возможностью записи и воспроизведения аудио и видео файлов с цифровых носителей, а также акустическая система и другие современные технические средства.

Все оборудование предусматривается для установки как в комнатах досуга, так и в полевых комнатах организации культурно-досуговой работы.

Поступление современных средств позволит обеспечить психологическую разгрузку военнослужащих и укрепит воинские коллективы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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