03.02.2020 (04:02)
В Амурское объединение ВВО поступили современные мультимедийные средства обучения и воспитания
В соединениях и воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в Хабаровском крае, Еврейской автономии и Амурской области, поступили комплекты современных мультимедийных средств обучения и воспитания.
В состав каждого комплекта входят LCD-телевизор, спутниковая антенна для приема цифрового сигнала телевидения, мультимедийная система с возможностью записи и воспроизведения аудио и видео файлов с цифровых носителей, а также акустическая система и другие современные технические средства.
Все оборудование предусматривается для установки как в комнатах досуга, так и в полевых комнатах организации культурно-досуговой работы.
Поступление современных средств позволит обеспечить психологическую разгрузку военнослужащих и укрепит воинские коллективы.