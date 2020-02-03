03.02.2020 (04:02)

В Амурское объединение ВВО поступили современные мультимедийные средства обучения и воспитания

В соединениях и воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в Хабаровском крае, Еврейской автономии и Амурской области, поступили комплекты современных мультимедийных средств обучения и воспитания.

В состав каждого комплекта входят LCD-телевизор, спутниковая антенна для приема цифрового сигнала телевидения, мультимедийная система с возможностью записи и воспроизведения аудио и видео файлов с цифровых носителей, а также акустическая система и другие современные технические средства.

Все оборудование предусматривается для установки как в комнатах досуга, так и в полевых комнатах организации культурно-досуговой работы.

Поступление современных средств позволит обеспечить психологическую разгрузку военнослужащих и укрепит воинские коллективы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице