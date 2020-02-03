03.02.2020 (07:56)

В КВЦ «Патриот» прошёл отборочный матч по мини футболу

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» проходит чемпионат открытой футбольной лиги по мини футболу, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В минувший выходной состоялась третья игра отборочных соревнований, в которой приняли участие четыре команды: Национального центра управления обороной Российской Федерации, Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России, АО «Военторг» и Конгрессно-выставочного центра «Патриот».

В упорной борьбе победителем третьей игры стала команда АО «Военторг».

По традиции судейская коллегия определила лучших игроков турнира. Лучшим голкипером стал Громов К.С., а нападающим - Ланцов А.Ю.

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