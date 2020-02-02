02.02.2020 (23:37)

Воспитанники Пермского СВУ защитили индивидуальные проекты

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого обучающегося, занимающегося по ФГОС, а невыполнение работы для воспитанников 9-х классов равноценно получению неудовлетворительной отметки за год по одному из учебных предметов.

Итоговый проект представляет собой работу, выполняемую обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов или программ дополнительного образования, с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую или иную деятельность).

Темы проектов 2019/20 учебного года были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По желанию обучающихся можно было выбрать направление проектной работы: проекты в области естественнонаучного познания, инженерные или творческие проекты, историко-географические или творческие, социокультурные и др. Еще в декабре наши девятиклассники определились с выбором: кто-то попробовал сконструировать модель танка на базе конструктора Lego Mindstorms EV3, а кто-то — создать информационный буклет для школьников о том, как в годы Великой Отечественной войны советскими физиками была решена проблема безопасности кораблей. Социокультурные проекты предполагали, в частности, реализацию задачи по составлению текста мобильной аудио-экскурсии по улицам города Перми, названным в честь героев войны, с целью трансляции ее во время движения городского транспорта. Суворовцы, выбравшие направление филология, языкознание, литературное творчество, подготовили галереи иллюстраций к произведениям литературы, посвященным Великой Отечественной войне, а также выставки литературных произведений, посвященных юбилею Великой Победы.

Преподаватели-эксперты высоко оценили работу Донченко И. «Создание по материалам семейного архива музейной экспозиции «Война в истории моей семьи»».

Более 40 девятиклассников защитили проекты на повышенном уровне. Отдельным обучающимся рекомендовано продолжить успешную проектную работу, представив ее суворовцам 5-8 классов на внеурочных мероприятиях или при подготовке к Международному фестивалю инновационных научных идей «Старт в науку».

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