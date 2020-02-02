02.02.2020 (23:58)

Команда военнослужащих соединения специального назначения ВДВ прибыла в первую точку своего маршрута

2 февраля преодолев за сутки первый участок своего маршрута, команда военнослужащих соединения специального назначения ВДВ прибыла в Город воинской славы Волоколамск.

После отдыха десантники посетили Музейно-Выставочный комплекс Волоколамского кремля, где посетили музей города картинную галерею и колокольню.

Военнослужащие посетили один из старейших мужских монастырей - Свято-Успенский Иосифо-Волоцкий монастырь, основанный 1 июня 1479 года, уникальный музей Библии и другие достопримечательности города.

Во всех городах по маршруту марш-броска будут проведены патриотические мероприятия, концерты, показательные выступления и уроки мужества.

Всего команде из 30 десантников предстоит посетить более 10 городов. Общая протяженность их маршрута составит порядка 1200 километров.

Комбинированный марш-бросок посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск.

Общей точкой для финиша станет сбор команд 17 февраля в городе воинской славы – Наро-Фоминске.

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