02.02.2020 (23:00)

Десантники Ивановского соединения ВДВ совершили марш-бросок из Иваново в Кострому

В рамках комбинированного марш-броска Воздушно-десантных войск в честь 75-летя Великой Победы и 90-летя Воздушно-десантных войск, Костромские и Ивановские десантники менее чем за сутки преодолели 100-километровое расстояние от Иваново до Костромы.

Крылатая гвардия прошла сложный маршрут, так как дорога проходила в основном по небольшим просёлочным дорогам.

В основном личный состав команды передвигался на лыжах, а на наиболее сложных участках и там, где отсутствовал снежный покров, «крылатая гвардия» передвигалась в пешем порядке.

В конце маршрута первого дня перехода десантники прибыли в полевой лагерь, развернутый подразделениями тылового обеспечения, где смогли высушить обмундирование, снаряжение, принять пищу и немного отдохнуть.

Костромичи приветствовали участников марш-броска на одной из главных площадей города, где установлен мемориал погибшим костромичам, павшим в годы Великой Отечественной войны, к которому были возложены корзины с цветами и проведен торжественный митинг и показательные выступления десантников по специальной подготовке с демонстрацией приемов рукопашного боя.

Также для жителей и гостей города была развернута выставка образцов вооружения, военной техники и экипировки военнослужащих Воздушно-десантных войск, а также организован концерт вокально-инструментального ансамбля соединения «Синева».

Завтра гвардейцы отправятся в путь по маршруту марш-броска, в ходе которого им предстоит преодолеть не одну сотню километров.

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