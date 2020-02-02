02.02.2020 (22:28)

В рамках проведения комбинированного марш-броска ВДВ Псковские десантники прибыли в г. Остров

Десантники Псковского соединения ВДВ, накануне принявшие старт в комбинированном марш-броске команд ВДВ в честь 75-й годовщины Великой Победы и 90-летия образования Воздушно-десантных войск прибыли в г. Остров.

В первой точке маршрута был проведен комплекс военно-патриотических мероприятий с возложением цветов к мемориалу воинам-освободителям. Это первый город на маршрутной карте марш-броска Псковских десантников на пути к Москве.

В ходе военно-патриотических мероприятий разведчики соединения показали свои навыки армейского рукопашного боя. Перед зрителями выступил военный оркестр прославленного соединения.

Также десантники приняли участие в церковной службе местной церкви, где отец-настоятель благословил десантников на долгий путь.

Вечером художественный коллектив Псковского гвардейского соединения ВДВ выступил перед жителями города с репертуаром патриотических и десантных песен.

Протяженность марш-броска комбинированным способом для гвардейцев составит около 840 км. Далее десантники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения посетят города: Опочка, Бежаницы, Новосокольники, Великие Луки, Нелидово, Ржев, Шаховская.

Завершат свой марш-бросок гвардейцы-десантники из Пскова 19 февраля на площади у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в городе-герое Москве, где состоится чествование участников комбинированного марш-броска.

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