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02.02.2020 (20:03)

Гала-концерт «Ода миру» завершил Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова

Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова, посвященный Дню рождения Народного артиста России генерал-лейтенанта Валерия Халилова (30 января) проходил с 29 января по 2 февраля 2020 года.

Инициаторами и организаторами фестиваля стали Благотворительный фонд имени В.М. Халилова, члены семьи, друзья и соратники выдающегося дирижера. Валерий Халилов вошел в историю как человек, показавший важность и значимость духовой музыки и открывший российскую духовую музыку всему Миру, а Мировую музыку России. Он стал идейным вдохновителем военно-музыкального фестивального движения.

Под руководством Валерия Михайловича объединялись тысячетрубные оркестры
и хоры на центральных площадях городов России и других стран.

Самый масштабный творческий проект – это Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» в Москве. Одним из создателей и первым музыкальным руководителем этого эпохального события был Валерий Михайлович Халилов. Под его началом проводились и стали традиционными фестивали в Хабаровске, Севастополе, Тамбове и на Сахалине.

Нынешний Фестиваль задуман как культурный проект, который проводится в год празднования 75-летия Победы. Его цель – показать особую роль духовой музыки в утверждении национальных традиций патриотизма, духовной преемственности и уважительного отношения подрастающего поколения к памятным страницам отечественной истории.

Поддерживая и развивая традиции духовой музыки, многие регионы нашей страны выступили с инициативой о проведении на своих концертных площадках мероприятий, посвященных дню рождения Валерия Халилова. Так родился Праздник духовой музыки с участием военных и гражданских коллективов, который прошел в городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Якутске, Кызыле, Тамбове, Астрахани, Белгороде, Пушкине, Киржаче, Истре, Калининграде, Севастополе и Сочи.

В Брестской крепости у монумента «Мужество» 31 января 2020 г. выступили: оркестр военной комендатуры г. Бреста, оркестр ВВ МВД Республики Беларусь, оркестр Брестской пограничной группы, Городской духовой оркестр.

Гала-концерт «Ода миру», который прошел 2 февраля завершил фестиваль.

В концерте приняли участие: Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова, Губернаторский духовой оркестр Тамбовской области.

В этот день на сцене концертного зала состоялась премьера песни Валерия Халилова «Храни, Господь, детей моих» в исполнении солистки театра «Геликон-опера», президента фонда популяризации классической музыки «Опера» Веры Кононовой.

В финале Гала-концерта в исполнении Сводного духового оркестра и хора прозвучала песня «Россия – навсегда великая страна» - объединяющий символ Фестиваля.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура , Концерты
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