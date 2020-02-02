02.02.2020 (19:45)

Ансамбль имени А.В. Александрова представил программу «Лучшее» на сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки 30 января

В первом отделении были исполнены самые известные произведения из репертуара Ансамбля: песни советских композиторов, романсы, народные и военные песни и пляски. В программу второго отделения вошли песни народов мира, которые звучат в исполнении солистов, хора и оркестра Ансамбля на концертах коллектива во время зарубежных гастрольных туров в Китае, Сербии, Чехии, Словакии, Болгарии, Румынии, Греции, Италии, Турции, а также «Молдавская танцевальная сюита», «Запорожцы» и «Зимушка-зима». По сложившейся традиции, где бы ни выступал коллектив, несколько песен исполняется на языке принимающей страны, и в этот вечер зрителям Дома музыки представилась уникальная возможность услышать, как легендарный военный хор поёт на китайском, турецком, греческом, итальянском и других языках.

Концерт прошел с большим успехом, в зале звучали овации и «Браво!». В финале были исполнены на бис «Подмосковные вечера» и «Прощание славянки».



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