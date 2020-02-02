02.02.2020 (19:30)

Центральный военный оркестр дал большой концерт в честь 77-летия Сталинградской битвы

В истории нашей страны начало февраля имеет особое значение. 17 июля 1942 года началась знаменитая Сталинградская стратегическая оборонительная операция, впоследствии ознаменовавшая первый этап Сталинградской битвы. Он продолжался до 18 ноября, после чего началось контрнаступление советских войск.

Кровопролитное сражение, длившееся почти 4 месяца, проходило в большой излучине Дона. Силами Сталинградского и Юго-Восточного фронтов при содействии Волжской военной флотилии была ликвидирована одна из главных ударных сил немецкой армии. Отстояв Сталинград и разбив основную наступательную группировку, советские войска тщательно подготовили дальнейшую операцию по контрнаступлению, которая началась 19 ноября 1942-го и закончилась 2 февраля 1943 года победой Красной армии.

Главный военно-музыкальный коллектив Вооружённых Сил Российской Федерации был приглашён администрацией Волгограда по просьбе жителей города. Он завершит праздничные мероприятия, посвящённые этому легендарному историческому событию, и выступит на сцене Волгоградской филармонии со специальной программой. Со сцены концертного зала прозвучит музыка патриотических песен: «Священная война» (А. Александров), «В лесу прифронтовом» (М. Блантер), «Баллада о солдате» (В. Соловьёв-Седой), «На Мамаевом кургане тишина» (А. Пахмутова), «Синий платочек» (Е. Петербургский), «Песнь о солдате» (В. Мигуля), «Последний бой» (М. Ножкин), «Смуглянка» (А. Новиков) и др. Музыканты также исполнят: Симфонию № 7 «Ленинградскую» (Д. Шостакович), марш «Сталинград» (Д. Салиман-Владимиров), «Марш гвардейцев-миномётчиков» (С. Чернецкий). Закроет программу знаменитый на весь мир марш «Прощание славянки» (В. Агапкин).

Справочно:

Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации – один из самых известных военных оркестров мира. Его по праву можно назвать звучащей эмблемой Вооружённых Сил, национальным достоянием России. Оркестр осуществляет музыкальное обеспечение мероприятий, проводимых высшим командованием Вооружённых Сил РФ, а также исполняет самостоятельные концертные программы в лучших залах России. Оркестр достойно представляет отечественную культуру на международных военно-музыкальных фестивалях и фестивалях искусств. Коллективом создана золотая антология русской военной музыки – это более 500 музыкальных записей, хранящихся в Госфонде телевизионных и радиопрограмм. Ныне звучащая эталонная запись Государственного гимна Российской Федерации осуществлена Центральным военным оркестром Министерства обороны Российской Федерации.В истории нашей страны начало февраля имеет особое значение. 17 июля 1942 года началась знаменитая Сталинградская стратегическая оборонительная операция, впоследствии ознаменовавшая первый этап Сталинградской битвы. Он продолжался до 18 ноября, после чего началось контрнаступление советских войск.

Кровопролитное сражение, длившееся почти 4 месяца, проходило в большой излучине Дона. Силами Сталинградского и Юго-Восточного фронтов при содействии Волжской военной флотилии была ликвидирована одна из главных ударных сил немецкой армии. Отстояв Сталинград и разбив основную наступательную группировку, советские войска тщательно подготовили дальнейшую операцию по контрнаступлению, которая началась 19 ноября 1942-го и закончилась 2 февраля 1943 года победой Красной армии.

Главный военно-музыкальный коллектив Вооружённых Сил Российской Федерации был приглашён администрацией Волгограда по просьбе жителей города. Он завершит праздничные мероприятия, посвящённые этому легендарному историческому событию, и выступит на сцене Волгоградской филармонии со специальной программой. Со сцены концертного зала прозвучит музыка патриотических песен: «Священная война» (А. Александров), «В лесу прифронтовом» (М. Блантер), «Баллада о солдате» (В. Соловьёв-Седой), «На Мамаевом кургане тишина» (А. Пахмутова), «Синий платочек» (Е. Петербургский), «Песнь о солдате» (В. Мигуля), «Последний бой» (М. Ножкин), «Смуглянка» (А. Новиков) и др. Музыканты также исполнят: Симфонию № 7 «Ленинградскую» (Д. Шостакович), марш «Сталинград» (Д. Салиман-Владимиров), «Марш гвардейцев-миномётчиков» (С. Чернецкий). Закроет программу знаменитый на весь мир марш «Прощание славянки» (В. Агапкин).

Справочно:

Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации – один из самых известных военных оркестров мира. Его по праву можно назвать звучащей эмблемой Вооружённых Сил, национальным достоянием России. Оркестр осуществляет музыкальное обеспечение мероприятий, проводимых высшим командованием Вооружённых Сил РФ, а также исполняет самостоятельные концертные программы в лучших залах России. Оркестр достойно представляет отечественную культуру на международных военно-музыкальных фестивалях и фестивалях искусств. Коллективом создана золотая антология русской военной музыки – это более 500 музыкальных записей, хранящихся в Госфонде телевизионных и радиопрограмм. Ныне звучащая эталонная запись Государственного гимна Российской Федерации осуществлена Центральным военным оркестром Министерства обороны Российской Федерации.



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