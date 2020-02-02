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02.02.2020 (19:02)

Команды Воздушно-десантных войск - участники комбинированного марш-броска, за сутки преодолели более 530 км

Военнослужащие Воздушно-десантных войск - участники комбинированного марш-броска, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск, за первые сутки марша преодолели более 530 километров.

Единый старт для восьми команд был дан в 12.00 1-го февраля командующим Воздушно-десантными войсками генерал-полковником Андреем Сердюковым из Центра управления Командования ВДВ в Москве.

На своих маршрутах десантники посетят более100 населенных пунктов.  Во всех городах по маршруту марш-броска будут проведены патриотические мероприятия, концерты, показательные выступления   уроки мужества.

Общая протяженность всех маршрутов для команд составит порядка 8 тыс. километров.

Общей точкой для финиша станет сбор команд 17 февраля с.г. в Городе воинской славы – Наро-Фоминске.

19 февраля на площади у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в городе-герое Москве состоится чествование участников комбинированного марш-броска.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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