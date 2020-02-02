02.02.2020 (19:02)
Команды Воздушно-десантных войск - участники комбинированного марш-броска, за сутки преодолели более 530 км
Военнослужащие Воздушно-десантных войск - участники комбинированного марш-броска, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск, за первые сутки марша преодолели более 530 километров.
Единый старт для восьми команд был дан в 12.00 1-го февраля командующим Воздушно-десантными войсками генерал-полковником Андреем Сердюковым из Центра управления Командования ВДВ в Москве.
На своих маршрутах десантники посетят более100 населенных пунктов. Во всех городах по маршруту марш-броска будут проведены патриотические мероприятия, концерты, показательные выступления уроки мужества.
Общая протяженность всех маршрутов для команд составит порядка 8 тыс. километров.
Общей точкой для финиша станет сбор команд 17 февраля с.г. в Городе воинской славы – Наро-Фоминске.
19 февраля на площади у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в городе-герое Москве состоится чествование участников комбинированного марш-броска.