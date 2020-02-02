02.02.2020 (18:48)

В Николо-Урюпино состоятся мероприятия, посвященные 40-летию формирования 45-го инженерно-саперного полка

В Подмосковном Николо-Урюпино 8 февраля 2020 г. в пункте дислокации 45-го инженерно-маскировочного полка состоятся торжественные мероприятия, посвященные 40-летию формирования воинской части, выполнявшей боевые задачи в ДРА в период с 1980-1989 гг.

В ходе мероприятия будут продемонстрированы современные средства инженерного вооружения, образцы защиты сапера и поиска взрывоопасных предметов. Также состоится историческая реконструкция установки мин (система «Охота») ветеранами подразделения специального ми­нирования.

Завершится мероприятие возложением венков к мемориалу памяти воинов-саперов ветеранами 45-го инженерно-саперного полка и действующими военнослужащими полка.

Справочно:

Сформирован 45-й инженерно-саперный полк 10 февраля 1980 г. в городе Термез Узбексткой ССР, спустя несколько недель после ввода в Афганистан Ограниченного контингента Советских войск. Дислоцировался на южной окраине г. Чарикар (провинция Парван). В течение последующих 9-ти лет осуществлял инженерное обеспечение всех крупных операций 40-й армии. В задачи полка входило разминирование дорог и местности, минирование караванных путей и троп, периметра режимных объектов, оперативное устранение завалов на горных дорогах, сооружение мостов, а также возведение фортификационных сооружений. Задачи, выполняемые военнослужащими полка, охватывали всю территорию Афганистана. За мужество и героизм 3174 воина полка удостоились государственных наград.

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