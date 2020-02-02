02.02.2020 (17:45)
В военной академии РВСН имени Петра Великого пройдёт «День инноваций
В Военной академии РВСН состоится «День инноваций», на котором и будет проведен конкурс по отбору лучших экспонатов для МВТФ «АРМИЯ-2020», изобретений и перспективных разработок научных сотрудников Ракетных войск стратегического назначения. Многие экспонаты вуза уже завоевали признание на международных и всероссийских выставках таких как «Архимед», «Интерполитех» и других.
В настоящее время организовано взаимодействие с предприятиями промышленности, планируемых к участию Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» в интересах РВСН. Определены места расположения площадок, на которых будут представлены Ракетные войска стратегического назначения.
Организована подготовка к проведению и участию специалистов РВСН в рамках «круглых столов» научно-деловой программы. Это уникальная возможность поучаствовать в обсуждении наиболее важных и актуальных вопросах, направленных на развитие вооружения, военной и специальной техники. В данных мероприятиях принимают участие специалисты ведущих предприятий промышленности, научных организаций, а также вузов.