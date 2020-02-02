02.02.2020 (17:15)

Нахимовцы Санкт-Петербурга посетили борт легендарного ледокола «Красин»

Воспитанники 3-го курса Нахимовского Военно-Морского Училища в Санкт-Петербурге посетили борт легендарного ледокола-музея «Красин».

Мероприятие было организовано в честь 200-летия со дня открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фадеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, а также в соответствии с указаниями Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова об активизации военно-исторической работы в довузовских военно-морских образовательных заведениях с целью изучения летописи освоения Российским флотом Арктики и Антарктиды.

Экскурсия включила в себя посещение рулевой, радистской и штурманской рубок, кают-компании и комнаты капитана. Во время проведения экскурсии ребята узнали интересные факты о предназначении, судьбе и истории ледокола. Знания об истории мореплавания нахимовцев были обогащены проведенной экскурсией, а некоторые из воспитанников осуществили свою мечту — побывать на ледоколе «Красин».

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