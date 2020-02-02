02.02.2020 (16:30)

С 6 по 8 февраля в Санкт-Петербурге в Центральном Военно-Морском Музее будет проведена VI Коллегия музеев военно-морской направленности

С 6 по 8 февраля в Санкт-Петербурге в Центральном Военно-Морском Музее будет проведена VI Коллегия музеев военно-морской направленности.

Целями Коллегии являются обмен опытом специалистов в области изучения, сохранения и популяризации историко-культурного наследия Военно-Морского Флота России, научно-методическая учеба, расширение сотрудничества между музеями, представление научных и практических результатов музейной работы, обсуждение актуальных проблем в сфере сохранения и популяризации военно-морского исторического наследия, а также путей их решения.Программой Коллегии предусмотрено проведение 6 февраля пленарного заседания, 7 февраля – научно-методических и практических занятий на базе Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого, 8 февраля – учебно-методические занятий в музеях Санкт-Петербурга. По итогам работы Коллегии намечено издать сборник её материалов.

Организаторами Коллегии выступают Департамент культуры Министерства обороны Российской Федерации, Центральный военно-морской музей имени Петра Великого и Ассоциация военно-морских музеев, насчитывающая около 70 членов. В работе коллегии приму участие представители Главного командования Военно-Морского Флота.

По итогам работы Коллегии намечено издать сборник её материалов.

«Музейное пространство в военно-морской сфере сформировано и эффективно функционирует. Безусловно, что предстоящая Коллегия будет очередным этапом работы по совершенствованию этого пространства, которое стимулирует нашу постоянную деятельность по бережному сохранению и приумножению флотских традиций», - отметил в преддверии проведения Коллегии музеев морской направленности Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

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