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02.02.2020 (17:15)

Самарские военнослужащие возложили цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине»

Военнослужащие Самарского гарнизона возложили цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери – Родине» в честь Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

В мероприятии приняли участие командующий 2-ой общевойсковой армией Андрей Колотовкин, участник Сталинградской битвы Сергей Алехин, военнослужащие, ветераны Вооруженных сил, кадеты, юнармейцы и воспитанники военно-патриотических клубов, а также представители общественных организаций и жители города. Перед присутствующими выступил единственный Герой Советского Союза, проживающий в Самаре, Владимир Чудайкин, который рассказал о значимости для народа этого дня и пожелал не забывать подвиг своих дедов и прадедов.

2 февраля - День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Битва стала одним из крупнейших сражений в ходе Великой отечественной войны и переломным этапом Второй мировой войны.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества , Центральный военный округ
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