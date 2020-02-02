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02.02.2020 (16:47)

В Екатеринбурге пройдет чемпионат ЦВО по армейскому рукопашному бою

С 7 по 9 февраля на базе спортивного комплекса Центрального военного округа (ЦВО) пройдут соревнования по армейскому рукопашному бою среди военнослужащих объединений, соединений и частей ЦВО, дислоцированных в Новосибирской, Самарской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской областях, а также в Красноярском и Пермском крае.

Соревнования будут проходить в семи весовых категориях: до 60, до 65, до 70, до 75, до 80, до 85, и свыше 85 килограммов.

Судейство поединков будет проходить по олимпийской системе. Из турнира спортсмен будет выбывать сразу после первого поражения.

Финальные поединки определят сильнейших спортсменов. Победители и призеры соревнования будут включены в команду военного округа и примут участие в чемпионате Вооруженных Сил.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Спорт , Центральный военный округ
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