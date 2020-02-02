02.02.2020 (16:47)
В Екатеринбурге пройдет чемпионат ЦВО по армейскому рукопашному бою
С 7 по 9 февраля на базе спортивного комплекса Центрального военного округа (ЦВО) пройдут соревнования по армейскому рукопашному бою среди военнослужащих объединений, соединений и частей ЦВО, дислоцированных в Новосибирской, Самарской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской областях, а также в Красноярском и Пермском крае.
Соревнования будут проходить в семи весовых категориях: до 60, до 65, до 70, до 75, до 80, до 85, и свыше 85 килограммов.
Судейство поединков будет проходить по олимпийской системе. Из турнира спортсмен будет выбывать сразу после первого поражения.
Финальные поединки определят сильнейших спортсменов. Победители и призеры соревнования будут включены в команду военного округа и примут участие в чемпионате Вооруженных Сил.
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