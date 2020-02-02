02.02.2020 (15:43)

В Набережных Челнах прошла военно-спортивная эстафета

В Набережных Челнах на территории школы № 4 прошла военно-спортивная эстафета, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В состязаниях приняли участие 10 юнармейских отрядов из общеобразовательных школ Комсомольского района города.

Участники прошли различные этапы соревнований - лыжная гонка, стрельба, туристическая полоса, переноска раненого, разборка и сборка автомата, оказание первой медицинской помощи, метание ручной гранаты.

Отличившиеся участники военно-спортивной эстафеты были награждены грамотами.

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