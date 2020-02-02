02.02.2020 (17:31)
Российские военнослужащие в Приднестровье организовали конкурс детских работ
Командование Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) организовало для детей военнослужащих конкурс детских работ, приуроченный ко Дню Защитника Отечества.
Конкурс детских работ продлится три недели с 1 по 21 февраля. В данный период времени для участия в конкурсе будут приниматься работы по таким темам как: «Защитник Отечества», «Армия России» и «Я будущий защитник». Участники конкурса будут разделены на три возрастные группы: дошкольники, учащиеся 1-4 классов и учащиеся 5-11 классов.
Официальное объявление итогов конкурса и награждение победителей состоится на выставке, которая откроется в гарнизонном офицерском клубе ОГРВ ПРРМ во время проведения торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества.