02.02.2020 (17:31)

Российские военнослужащие в Приднестровье организовали конкурс детских работ

Командование Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) организовало для детей военнослужащих конкурс детских работ, приуроченный ко Дню Защитника Отечества.

Конкурс детских работ продлится три недели с 1 по 21 февраля. В данный период времени для участия в конкурсе будут приниматься работы по таким темам как: «Защитник Отечества», «Армия России» и «Я будущий защитник». Участники конкурса будут разделены на три возрастные группы: дошкольники, учащиеся 1-4 классов и учащиеся 5-11 классов.

Официальное объявление итогов конкурса и награждение победителей состоится на выставке, которая откроется в гарнизонном офицерском клубе ОГРВ ПРРМ во время проведения торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества.

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