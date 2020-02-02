02.02.2020 (17:20)

В Музее спортивной славы ЦСКА прошел мастер-классе «Игровая импровизация» для юных армейских скалолазов

Воспитанники спортивной школы ЦСКА по скалолазанию приняли участие в мастер-классе «Игровая импровизация» в Музее спортивной славы ЦСКА.

Участниками творческого семинара, подготовленного Школой игровой импровизации Елены Кантиль, стали наиболее активные армейцы, принявшие участие в федеральном экологическом проекте «Разделяй и умножай». По итогам конкурса по сбору вторичного сырья юные активисты спортшколы ЦСКА по скалолазанию собрали 185 кг макулатуры – наибольшее количество вторсырья на человека среди всех спортивных школ ЦСКА.

В ходе призового мастер-класса спортсмены смогли не только повысить свою спонтанность, креативность, расширить кругозор, а также научиться мыслить быстро, точно и нестандартно. Мастер-класс прошел в легендарном музее спортивной славы ЦСКА, где представлены настоящие реликвии спортивной истории нашей страны. Это место с глубочайшей энергетикой большого спорта, где можно по-настоящему ощутить единство прошлого, настоящего и будущего российского спорта.

Центральный спортивный клуб Армии является кузницей кадров для олимпийской сборной России и всегда принимает самое активное участие в социальных и экологических инициативах. Подобные проекты не только способствуют укреплению таких важных аспектов спортивной деятельности, как командный дух, слаженность, сплоченность, взаимовыручка, но и важны для социальной вовлеченности воспитанников Клуба.

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